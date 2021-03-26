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Gündem
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2021 - 10:14 | Son Güncelleme:

Malatya'da kar yağışı

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Malatya'da kar yağışı

MALATYA, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Güzel manzaraların ortaya çıktığı kentte, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 60 santimetreye ulaştı. Trafikte kayan araçlar nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Ekiplerin yollarda tuzlama çalışması yaptığı kentte, polisler kar lastiği olmayan ve zincir takmayan sürücüleri uyardı.

 

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