Malatya'da kamyona çarpan hafif ticari araç devrildi: 2 ölü

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Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Sivas kara yolunda meydana geldi. Sivas yönüne giden Günay Günay (44) yönetimindeki 44 LS 299 plakalı hafif ticari araç, Doğuş Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp önce aydınlatma direğine ardından karşı yönden gelen Bayram G.'nin kullandığı 44 ADA 890 kamyona çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Günay Günay ve yanında bulunan Yıldırım Özer'in (36) yaşamını yitirdiği belirlendi.



Günay ve Özer'in cansız bedenleri, kaza yerindeki incelenmelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kamyon sürücüsü Bayram G.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



