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Malatya'da kamyon kontrolden çıktı... Ortalık savaş alanına döndü

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#Malatya#Kamyon#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 17:55

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan kamyon park halindeki araçların arasına daldı. Kazada 2 kişi yaralanırken çok sayıda araçta ise maddi hasar meydana geldi.

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Kaza, 15.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet kontrolden çıkarak park halindeki araçların arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralanırken çok sayıda araçta ise maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

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#Malatya#Kamyon#Trafik Kazası

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