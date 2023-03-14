Malatya'da kahreden kaza! Dede ve 1 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

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Kaza, öğle saatlerinde Malatya- Kayseri kara yolu Yukarıulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Halit Akyüz (35) yönetimindeki 34 CRD 946 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp su tahliye kanalındaki beton menfeze çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Abdulkerim Akyüz ve torunu Züleyha Akyüz hayatlarını kaybetti,

Sevim Akyüz (25), oğlu Muhammed Efe Akyüz (6) ile Mehmet Halit Akyüz (35) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, çekiciyle aracın kaldırılmasından sonra yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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