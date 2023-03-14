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Malatya'da kahreden kaza! Dede ve 1 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

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#Malatya#Kaza#Trafik Kazası
Malatyada kahreden kaza Dede ve 1 yaşındaki torunu hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 13:58

Malatya'nın Darende ilçesinde, hafif ticari aracın beton menfeze çarpmasıyla Abdulkerim Akyüz (69) ve torunu Züleyha Akyüz (1) hayatlarını kaybetti, aynı aileden 3 kişi de yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Malatya- Kayseri kara yolu Yukarıulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Halit Akyüz (35) yönetimindeki 34 CRD 946 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp su tahliye kanalındaki beton menfeze çarptı.

Malatyada kahreden kaza Dede ve 1 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Abdulkerim Akyüz ve torunu Züleyha Akyüz hayatlarını kaybetti,

Malatyada kahreden kaza Dede ve 1 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

Sevim Akyüz (25), oğlu Muhammed Efe Akyüz (6) ile Mehmet Halit Akyüz (35) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, çekiciyle aracın kaldırılmasından sonra yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Malatyada kahreden kaza Dede ve 1 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

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#Malatya#Kaza#Trafik Kazası

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