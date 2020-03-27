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Gündem
AA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 11:10,Son Güncelleme:/

Malatya'da kafasını kraker ambalajına sokan kirpi kurtarıldı

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Malatya'da kafasını kraker ambalajına sokan kirpi kurtarıldı
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Malatya’nın Darende ilçesinde kafasını kraker ambalajına sıkıştıran kirpi, yoldan geçen bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

İlçe merkezinden otomobiliyle evine giden bir kişi, kara yolunun ortasında başını kraker ambalajına sokarak sıkıştıran bir kirpi gördü.

Kirpinin sağa sola giderek kafasındaki ambalajı çıkarmak için uğraştığını fark eden sürücü, yol ortasında kontrolsüz hareket eden kirpinin başındaki ambalajı çıkarttı.

Malatyada kafasını kraker ambalajına sokan kirpi kurtarıldı

Başındaki ambalajdan kurtarılan kirpi daha sonra doğaya salındı.

 

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