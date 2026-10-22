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Malatya'da kadın cinayeti! Hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından öldürüldü

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#Malatya#Kadın Cinayeti#Perihan Akbulut
Malatyada kadın cinayeti Hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2026 13:46

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 61 yaşındaki Perihan Akbulut, hakkında uzaklaştırma kararı olan 63 yaşındaki eşi Hasan Akbulut tarafından sokak ortasında 8 bıçak darbesiyle öldürüldü.

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Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt İlçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önce yaşanan tartışmalar nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Hasan Akbulut, eşi Perihan Akbulut ile sokakta karşı karşıya geldi. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Akbulut, yanında getirdiği ekmek bıçağı ile eşi Perihan Akbulut'u bıçakladı.

PERİHAN AKBULUT HAYATINI KAYBETTİ! KAÇAN ZANLI ARANIYOR

Hasan Akbulut kaçarken, çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 8 bıçak darbesi ile ağır yaralanan Akbulut, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Perihan Akbulut, hayatını kaybetti.

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Kaçan şüpheli aranırken, soruşturma sürüyor.

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#Malatya#Kadın Cinayeti#Perihan Akbulut

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