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Malatya'da kadın cinayeti! Eşi tarafından bıçaklanan Büşra Alper hayatını kaybetti

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#Malatya#Kadın Cinayeti#Büşra Alper
Malatyada kadın cinayeti Eşi tarafından bıçaklanan Büşra Alper hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 17:11

Malatya'da, eşi Mehmet Alper (33) tarafından bıçaklanan Büşra Alper (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, gece saatlerinde Topsöğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Alper ile eşi Büşra Alper arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Alper, bıçakla eşi Büşra Alper'i yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Büşra Alper, gürültüyü duyan komşularının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Büşra Alper, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Büşra Alper'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, gözaltına alınan Mehmet Alper'in emniyetteki sorgulaması ise sürüyor.

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#Malatya#Kadın Cinayeti#Büşra Alper

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