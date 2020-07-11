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MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 11.07.2020 - 15:18,Son Güncelleme:

Malatya'da kaçakçılık operasyonu

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Malatya'da kaçakçılık operasyonu
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MALATYA'da polisin kaçakçılara yönelik düzenlendiği operasyonda, kaçak telefon aksesuarları ve kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, kent merkezinde kaçakçılık yaptığı belirlenen adrese operasyon yaptı. İş yerinde yapılan aramalarda, bin 726 gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı, 191 paket gümrük kaçağı sigara, 660 tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan polis ekipleri yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem yaptı.

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