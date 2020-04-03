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MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 03.04.2020 - 14:55,Son Güncelleme:/

Malatya'da kaçak 15 bin bıçak ele geçirildi

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Malatya'da kaçak 15 bin bıçak ele geçirildi
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MALATYA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak 15 bin 290 bıçak ile çok sayıda şemsiye ve çakmak ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde yurda kaçak sokulan ürünlerin satıldığını belirledi. Adrese baskın düzenleyen polis, kaçak 15 bin 290 bıçak ile 621 şemsiye ve bin 415 çakmak ele geçirdi. Kaçak ürünlere el koyan polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.

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