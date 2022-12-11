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Malatya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

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#Malatya#Kaza#İşçi Servisi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 09:15

Malatya'da işçileri taşıyan servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 13 kişi yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Koşu Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Yılmaz K. yönetimindeki 44 S 1181 plaka servis otobüsü ile Ramazan Ö. yönetimindeki 44 BT 717 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle servis devrilirken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada, 4'ü çocuk 13 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceme başlatıldı.

Malatyada işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

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#Malatya#Kaza#İşçi Servisi

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