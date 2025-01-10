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Malatya'da işçi servisi devrildi! 17 kişi yaralandı

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#Malatya#Trafik#Kaza
Malatyada işçi servisi devrildi 17 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 10:49

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu on yedi kişi yaralandı.

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Y.O. idaresindeki işçileri taşıyan 44 S 6875 plakalı midibüs, Günedoğru Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 1'i ağır 17 kişi yaralandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğanşehir ilçemizde servis aracının tek taraflı kaza yapması sonucunda bir işçi kardeşimiz ağır yaralanmış, diğer 16 yaralımız sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. Rabbimden acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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#Malatya#Trafik#Kaza

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