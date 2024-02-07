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Malatya'da inşaatın 6'ncı katından düşen işçi hayatını kaybetti

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#Malatya#İnşaat#İşçi Ölümü
Malatyada inşaatın 6ncı katından düşen işçi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 17:53

Malatya'da çalıştığı inşaatın 6'ncı katından dengesini kaybederek düşen Sergen Karadağ (27), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, öğle saatlerinde, İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sergen Karadağ, iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybedip 6'ncı kattan düştü. Durumu gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Sergen Karadağ'ı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Karadağ'ın cenazesi, adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Malatya#İnşaat#İşçi Ölümü

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