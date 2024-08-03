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Malatya'da inşaat halindeki evlerinde akıma kapılan 16 yaşındaki çocuktan acı haber

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#Malatya#Akçadağ#Elektrik Akımı
Malatyada inşaat halindeki evlerinde akıma kapılan 16 yaşındaki çocuktan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 09:59

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde inşaat halindeki evlerinde sulama yaparken elektrik akımına kapılan Batuhan Vahap Akbaş (16), yaşamını yitirdi.

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Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Aliçeri Mahallesi’nde meydana geldi. Batuhan Vahap Akbaş, babası Ferhat Akbaş ile yeni yaptırdıkları evin betonuna su tutarken üstten geçen elektrik teline temas edince akıma kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batuhan Vahap Akbaş doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Batuhan Vahap Akbaş'ın cenazesi otopsi için Malatya Adli Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Malatya#Akçadağ#Elektrik Akımı

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