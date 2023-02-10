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Malatya'da ilaçlarını almak için girdiği evde ikinci depreme yakalandı

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#MALATYA#Trafik#Deprem
Malatyada ilaçlarını almak için girdiği evde ikinci depreme yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 11:44

MALATYA'nın Yeşilyurt Mahallesi’ndeki Hayat Sitesi'nde yaşayan Muzaffer Öğüt (80), birinci kattaki evinden ilaçlarını almak isterken 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde enkaz altında kaldı. AFAD ekipleri, Çin'den gelen ekiplerin de yardımıyla Muzaffer Öğüt'ü çıkarmak için çalışma sürdürüyor.

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Yeşilyurt Mahallesi Hayat Sitesi'nde, apartmanın birinci katındaki evinde tek başına yaşayan TCDD emeklisi Muzaffer Öğüt, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.7'lik depremden sağ olarak kurtuldu. Sokağa çıkan Öğüt, öğle saatlerinde eşya ve ilaçlarını almak istediğini söyleyerek evine girdi. Bu sırada Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem oldu.

İlk depremden kurtulan Öğüt, ikinci depremde yıkılan apartmanın enkazında kaldı. Yakınlarının telefonla ulaştığı Öğüt'ü kurtarmak için ekipler seferber oldu. Yeğenlerinin çaldırdığı telefonunu açan ancak konuşamayan Öğüt'ün bulunduğu yeri belirlemek için AFAD ekipleri, sık sık dinleme yapıyor.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ, TRAFİĞİ DURDURARAK SESSİZLİĞİ SAĞLIYOR

Enkazdaki dinleme sırasında çevre güvenlik alan özel hareket polisleri, trafiği durdurarak sessizlik sağlıyor. Özel eğitimli K-9 köpeklerinin de kullanıldığı enkazda Muzaffer Öğüt'ü arayan AFAD ekiplerine Çin'den gelen arama-kurtarma ekipleri destek veriyor.

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Malatyada ilaçlarını almak için girdiği evde ikinci depreme yakalandı

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#MALATYA#Trafik#Deprem

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