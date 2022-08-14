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Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 5'i çocuk 11 yaralı

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#Malatya#Kaza#Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Malatyada iki otomobil çarpıştı: 5i çocuk 11 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 13:13

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 11 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Güzyurdu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yahya K. yönetimindeki 38 AEV 874 plakalı otomobil ile Mehmet Sait K. yönetimindeki 02 DZ 509 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Yahya K. (41) ve Mehmet Sait K. (50) ile otomobillerde bulunan Gülizar K. (8), Muhammed Yusuf K. (6), Hümeyra Nur K. (4), Berdiye K. (44), Hatice K. (43), Özgenur K. (23), Mısra Nur K. (21), Yazel K. (11) ve Elif Ecrin K. (7) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Malatya#Kaza#Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

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