MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMalatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
GeriGündem Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
MALATYA (İHA)
Haber Giriş: 09.10.2020 - 13:26 | Son Güncelleme:

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Abone Olgoogle-news

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü Caddesi Büyükşehir Belediyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kent merkezi istikametine seyir halinde olan Mehmet K. idaresindeki 44 ACB 992 plakalı otomobile Büyükşehir Belediye otopark alanına dönüş yaptığı esnada karşı yönde gelen Mahmut Ü. yönetimindeki 34 NC 2283 plakalı otomobil çarptı. Kazada sürücülerden Mehmet K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle