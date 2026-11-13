Malatya’da helikopter düştü

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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy bölgesinde dün akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait Sikorsky S-70 tipi helikopter düştü. Helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu. Helikopterin düştüğü bölgede yangın çıkarken, alevler yakındaki bir eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ambulans, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale edip söndürdü. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından şehit olan askerlerin naaşları morga kaldırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz” denildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, beraberindeki askeri yetkililerle helikopterin kaza kırıma uğradığı Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy bölgesinde incelemede bulundu.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Olaya ilişkin bir başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Öte yandan helikopterin parçalarının isabet ettiği evde bulunan karı koca ise büyük panik yaşadı.

‘SİZİ TOPRAĞA DEĞİL YÜREĞİMİZE GÖMDÜK’

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler sosyal medya hesabından “Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır” başlığıyla yayımladığı mesajında, Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Uçak/Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçak/Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder’in şehit olduğunu belirtti.

Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder’in (28) şahadet haberi, Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi’ndeki baba ocağına ulaştı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Öznur Önder ile evli olan Serkan Önder’in 9 aylık göklerin maviliğini ve özgürlüğü temsilen Gökçe ismini verdiği bir kız çocuğu babası olduğu belirtildi.

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Astsubay Hüseyin Zehir’in (34) de Hatay’ın Payas ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Zehir’in baba evine yakınları akın etti.

Bir çocuk babası olan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar’ın (37) ailesine acı haberi ulaştı. Ankara’nın Sincan ilçesinde Osmanlı Mahallesi’ndeki evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı, belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu.

Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen’in (41) İzmir’in Gaziemir ilçesinde yaşayan ailesine Kaymakam Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı Ünal Işık ve askeri yetkililer şehadet haberini ulaştırdı. Şehidin babası Turan Çimen’in emekli albay olduğu ve İzmir’in Narlıdere ilçesinde yaşadığı öğrenildi.