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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 23.04.2020 - 16:26,Son Güncelleme:

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

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Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı
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MALATYA'nın Darende ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarına devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. Tayyip Yıldız yönetimindeki 16 Z 9749 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan İbrahim Aksoy, Nehir Yıldız, Berivan Yıldız, Hamza Yıldız ve Ali Yıldız yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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