Malatya'da gölette erkek cesedi bulundu

Merkez Battalgazi ilçesinde sabah sporu yapan vatandaşlar, Orduzu Pınarbaşı Göleti'nde hareketsiz yatan kişiyi görünce, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi dalgıçları tarafından sudan çıkarılan erkeğin yaşamını yitirdiği saptandı. İlk incelemede uzun süredir suda kaldığı belirlenen ceset, kime ait olduğunun ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.