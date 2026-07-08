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Malatya’da fünyeyle patlatılacak şüpheli çantaya sahibi son anda yetişti!

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#Malatya#Şüpheli Çanta#Patlama
Malatya’da fünyeyle patlatılacak şüpheli çantaya sahibi son anda yetişti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 16:58

Malatya'da otobüs durağında unutulan ve çevredekilerde tedirginliğe yol açan şüpheli çanta için polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik önlemleri alınıp çanta fünyeyle patlatılmak üzereyken olay yerine koşarak gelen sahibi çantasını son anda teslim aldı.

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Olay, önceki gün, Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) karşısındaki otobüs durağında meydana geldi. Duraktaki sahipsiz çantayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, önlem alıp, yolu trafiğe kapattı.

Malatya’da fünyeyle patlatılacak şüpheli çantaya sahibi son anda yetişti

SAHİBİ KOŞARAK GELDİ

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Çanta, incelemelerin ardından fünyeyle patlatılmak üzereyken, sahibi koşarak geldi. Ekipler, inceleme ve gerekli kontrollerin ardından çantayı sahibine teslim etti. Eşiyle İstanbul’dan geldiğini söyleyen kişinin çantasına koştuğu anlar, cep telefonuyla görüntüledi.

Malatya’da fünyeyle patlatılacak şüpheli çantaya sahibi son anda yetişti


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#Malatya#Şüpheli Çanta#Patlama

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