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Gündem
AA
Haber Giriş: 14.03.2020 - 10:16,Son Güncelleme:/

Malatya'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheliye para cezası

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Malatya'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheliye para cezası
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Malatya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheliye para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iki adreste fuhuş yapıldığını tespit etti.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu fuhuş yaptığı belirlenen adreslerdeki 6 şüpheliye, 8 bin lira para cezası uygulandı.

Ekipler, ikametin mühürlenmesi için çalışma başlattı.

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