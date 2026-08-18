×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Malatya'da fırtınada eczanenin camları patladı; panik anları kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Malatya Fırtına#Eczane Camları#Şiddetli Rüzgar
Malatyada fırtınada eczanenin camları patladı; panik anları kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 09:19

Malatya'da etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle bir eczanenin camları patladı. İş yerindekilerin büyük panik yaşayarak kendilerini korumaya çalıştığı o anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Malatya kent merkezinde dün saat 16.30 sıralarında etkisini artıran sağanak ve şiddetli rüzgar, kısa sürede paniğe neden oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrilirken, bazı iş yerlerinin camları da kırıldı.

Malatyada fırtınada eczanenin camları patladı; panik anları kamerada

İstasyon Caddesi'nde bulunan eczanede ise fırtına sırasında camların bir anda patlamasıyla panik yaşandı. Camların kırıldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, eczanede bulunanların camların patlamasıyla birlikte panik yaşadığı ve kendilerini korumaya çalıştığı görüldü.
Olaylarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Gözden KaçmasınHataydaki feci kazadan acı haber: Yaşam mücadelesini kaybeden Ecem, gelinliğiyle son yolculuğuna uğurlandıHatay'daki feci kazadan acı haber: Yaşam mücadelesini kaybeden Ecem, gelinliğiyle son yolculuğuna uğurlandıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Malatya Fırtına#Eczane Camları#Şiddetli Rüzgar

BAKMADAN GEÇME!