MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMalatya'da FETÖ şüphelisi 3 kişiye tutuklama kararı
GeriGündem Malatya'da FETÖ şüphelisi 3 kişiye tutuklama kararı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Taha AYHAN/ MALATYA (DHA)
Haber Giriş: 22.12.2020 - 16:18 | Son Güncelleme:

Malatya'da FETÖ şüphelisi 3 kişiye tutuklama kararı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Malatya'da FETÖ şüphelisi 3 kişiye tutuklama kararı
Abone Olgoogle-news

Malatya'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı. 

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve isimleri açıklanmayan şüphelilerin adreslerine düzenlenen baskında 5 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle