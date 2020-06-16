Malatya'da FETÖ operasyonu... 10 gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Baskınlarda aralarında örgütün Güney Kore eski imamı olduğu belirlenen 1 iş insanı ile ihraç edilen askerlerin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda adreslerinde bulunamayan 2 kişiyi ise arama çalışması sürüyor.