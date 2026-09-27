Malatya'da feci zincirleme kaza: 1'i ağır 4 kişi hastanelik oldu

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Kaza, dün akşam saatlerinde Fırıncı Mahallesi'nde meydana meydana geldi. M.A.'nın kullandığı 44 AEE 258 plakalı otomobil, 44 AHK 965 plakalı hafif ticari araç ve 44 PV 080 plakalı hafif ticari araç, kazaya karıştı.

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada çarpışmanın etkisi ile ikiye bölünen otomobilin sürücüsü M.A. ile yanındaki H.A., B.M.A ve 44 AHK 965 plakalı hafif ticari araçtaki F.G. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Kazada yaralanan otomobil sürücü Mikail Akkuş (37), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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