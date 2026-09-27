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Malatya'da feci zincirleme kaza: 1'i ağır 4 kişi hastanelik oldu

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#Malatya Kaza#Zincirleme Kaza#Battalgazi
Malatyada feci zincirleme kaza: 1i ağır 4 kişi hastanelik oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2026 10:13

Malatya, Battalgazi ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. İkiye bölünen otomobilin sürücüsü M.A.'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Fırıncı Mahallesi'nde meydana meydana geldi. M.A.'nın kullandığı 44 AEE 258 plakalı otomobil, 44 AHK 965 plakalı hafif ticari araç ve 44 PV 080 plakalı hafif ticari araç, kazaya karıştı.

Malatyada feci zincirleme kaza: 1i ağır 4 kişi hastanelik oldu

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada çarpışmanın etkisi ile ikiye bölünen otomobilin sürücüsü M.A. ile yanındaki H.A., B.M.A ve 44 AHK 965 plakalı hafif ticari araçtaki F.G. yaralandı.

Malatyada feci zincirleme kaza: 1i ağır 4 kişi hastanelik oldu

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Malatyada feci zincirleme kaza: 1i ağır 4 kişi hastanelik oldu

OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Kazada yaralanan otomobil sürücü Mikail Akkuş (37), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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#Malatya Kaza#Zincirleme Kaza#Battalgazi

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