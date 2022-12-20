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Malatya'da feci kaza! Kontrolden çıkan araç yayaların arasına daldı

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#Malatya#Trafik Kazası#Malatya Kaza
Malatyada feci kaza Kontrolden çıkan araç yayaların arasına daldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 04:37

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

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Kaza, 02.00 sıralarında Malatya- Ankara karayolu üzerinde bulunan kız öğrenci yurdu önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine seyir halinde olan N.S. yönetimindeki 44 ABL 349 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı.

Malatyada feci kaza Kontrolden çıkan araç yayaların arasına daldı

Feci kazada çarpmanın şiddetiyle çevreye savrulan Şemsettin K. (17) ile Hivan T. (18) olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, hayatını kaybeden şahısların cenazeleri adli tıp kurumuna, yaralı sürücü ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Malatyada feci kaza Kontrolden çıkan araç yayaların arasına daldı

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#Malatya#Trafik Kazası#Malatya Kaza

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