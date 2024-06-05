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Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Malatya#Kaza#Trafil Kazası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 09:29

Malatya’nın Darende ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Sandıkkaya Mahallesi’nde meydana geldi. R.A. yönetimindeki 34 RY 9268 plakalı otomobil ile A.Ö.'nün kullandığı 51 BM 600 plakalı hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarıyla bölgeye sevk edilen ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Aydoğdu (61) doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti, 1’i çocuk 5 yaralının ise hastanedeki tedavileri devam ediyor. Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Malatyada feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

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#Malatya#Kaza#Trafil Kazası

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