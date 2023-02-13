Malatya'da evi yıkılan depremzede: Çıktık, arkamızı döndük, ev yıkıldı

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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depreme Malatya'da yakalanan Gülseren Kuşçu, iki kızıyla birlikte enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. İzmir'in Bornova ilçesindeki Tuna Mahallesi Muhtarı Orhan Tahirler, Sinem Yöce ve Ömür Tikveçli'yle çok sayıda hayırsever, depremzede aileye Çamdibi Mahallesi'nde eşyalı bir ev hazırladı. Üç çocuğu, 1 gelini ile İzmir'e gelen Mehmet Kuşcu (49) ve Gülseren Kuşcu depremin olumsuz etkilerinden kurtulmaya çalışıyor.

Depremin meydana geldiği 6 Şubat gecesi iki kızıyla birlikte evde yalnız kaldığını anlatan Gülseren Kuşçu, "Deprem anında sarsıntıyla birlikte çatırtılar gelmeye başladı. 21 yaşındaki kızım İrem'in odasının kapısı kilitliydi. Bir yandan 8 yaşındaki küçük kızımı arıyordum. 'Ölürsek üçümüz birden ölelim' dedim. Onları alır almaz kapıyı açtım ve aşağı indik. Birinci katta eltim, ikinci katta görümcem oturuyordu. Onların hepsini alıp dışarı çıkardım. Biz kapıdan adım atınca apartman yan yatıp, yerle bir oldu. Biraz daha kalsaydık hepimiz ölürdük" ifadelerini kullandı.

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'ÖMRÜMDE O KADAR BÜYÜK KAR TANESİ GÖRMEDİM'

Ayrı evlerde yaşayan iki oğlu ve iki gelininin de geldiğini ve dışarıda beklemeye başladıklarını anlatan Kuşçu, havanın çok soğuk olduğunu ve lapa lapa kar yağdığını dile getirdi. Birçok akrabasını enkaz altında kaldıkları için kaybettiklerini söyleyen Kuşçu, "Can pazarı gibiydi. Dışarda elma büyüklüğünde kar yağıyordu. Ömrümde o kadar büyük kar tanesi görmedim. Herkes bağırıp, kaçıyordu. Kıyamet kopuyor sandım. Evin ilerisinde boş bir alan vardı. Düşe kalka oraya vardık. Yolda yürümek imkansızdı. Depremin 3'üncü günü İzmir'e geldik. Malatya'da karın içinde kalmıştık. Bir gün daha kalsaydık küçük kızım ayaklarını hissetmemeye başlamıştı. Buradaki insanları beni rahatlattı, aile gibi oldular. Kendimi evimde gibi hissettim" dedi.

'MALATYA HAYALET ŞEHİR OLMUŞ'

Mobilyacılık yapan ve Deprem sırasında işi nedeniyle Giresun'da bulunduğunu anlatan Mehmet Kuşçu, depremi duyar duymaz yola çıktığını belirterek, "Malatya'dan 6 kişilik bir grup olarak Giresun'a gitmiştik. Bir haftadır oradaydık. Duyunca hemen yola çıktık. Kendi evimizdi. 5 kardeşiz. Hepimizin evleri vardı. Malatya'da ev kalmadı. Orada kirada oturacağımız bir ev bile yok. Hayalet şehir gibi olmuş. Kendimize burada bir düzen kuracağız" diye konuştu.

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SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Ev sahibinin 2 ay kira talep etmediğini dile getiren hayırseverlerden Ömür Tikveçli, sosyal medyadan duyuru yaparak depremzede aileye yardım topladıklarını söyledi. Tikveçli, "Depremden canını zor kurtaran bir ailenin İzmir'e geldiğini duyduk. Duyurularımızı yaptık. Her yerden aradılar. Sosyal medyada paylaştık. Her yerden yardım geldi. Bazı eşyalar Bornova Belediyesi'nden geldi. Çok sayıda yeni eşya, battaniye, giysi, yatak, koltukla evimizi bu zor durumdaki aile için hazırladık. Bazı eksiklerimiz kaldı, onları da kısa zamanda toplamayı hedefliyoruz" diye konuştu.