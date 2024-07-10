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Malatya'da ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran şüpheli tutuklandı

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#Malatya#Ehliyet Sınavı#Kopya
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 13:03

Malatya'da, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu sınavında sürücü adayı için mikro kulaklık ile kopya düzeneği kuran N.A. tutuklandı, aday Y.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu yapılan ehliyet sınavına Y.D.'nin kopya düzeneğiyle gireceği bilgisine ulaştı. Halk Eğitim Merkezi'ne giden ekipler, sınava giren Y.D.'yi gözaltına aldı.

Y.D.'nin sınavda, ayakkabısının tabanına yerleştirilen düzenek ve mikro kulaklık kullanacağı ve mikro kulaklıkla dışarıdaki N.A. ile irtibat kuracağı tespit edildi. Ekipler, salon dışındaki N.A.'yı da gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde 3 mikro kulaklık, kulaklıklara ait piller ve uzaktan bağlantı sağlayan 3 akıllı cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, düzeneği kurduğu belirlenen N.A., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, Y.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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#Malatya#Ehliyet Sınavı#Kopya

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