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Malatya’da depremzedelerin ev ve iş yerlerini soyan 8 kişi yakalandı

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#Malatya#Depremzede#Hırsızlık
Malatya’da depremzedelerin ev ve iş yerlerini soyan 8 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 20:06

Malatya’da depremzede vatandaşlara ait işyeri ve evlerde hırsızlık yaptıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

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Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kent merkezinde deprem sonrası boş kalan cadde ve sokaklardaki denetimleri devam ediyor. Bu çerçevede yapılan denetim ve uygulamalarda Yeşilyurt ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette yapılan aramalarda çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirilirken, olayla ilgili H.Y., V.Y. ve K.Y. gözaltına alındı.

Kavaklıbağ Mahallesi'nde bir binadan su saati hırsızlığı yaptığı tespit edilen H.D.’nin de gözaltına alındığı uygulamalarda Cezmi Kartay Caddesi'nde bir araçta yapılan aramada 1 kar maskesi, 1 bot, 2 kesici alet, 1 LCD TV, 1 şarjlı matkap, 1 tornavida, 1 adet kutu içerisinde ziynet eşyaları ile 5.10 gram uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, M.P., V.E., M.D. ve İ.T. gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri süren zanlıların ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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#Malatya#Depremzede#Hırsızlık

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