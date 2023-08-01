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Malatya'da depremzedeler köy evlerine yerleşiyor

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#Malatya#Deprem#Köy Evi
Malatyada depremzedeler köy evlerine yerleşiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 12:59

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi'nde evi yıkılan depremzedeler, TOKİ tarafından yapılan köy evlerine yerleşmenin sevincini yaşıyor.

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Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da TOKİ tarafından konutlar yapılmaya devam ediyor. Kent genelinde 66 bin çok katlı konut, 25 bin ise kırsal köy evi inşa edilecek. İnşa çalışmalarının hızla devam ettiği kentte Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi'nde yapılan 49 köy evinden tamamlananlar hak sahiplerine teslim edildi.

Malatyada depremzedeler köy evlerine yerleşiyor

Kentte depremzedeler için inşa edilen ilk köy konutlarını alan hak sahipleri, evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Evine geçen depremzedeler, depremden dolayı çok zor günlerden geçtiklerini ancak devletin kendilerine yapmış olduğu konutlara geçtikleri için mutlu olduklarını söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. 

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Malatyada depremzedeler köy evlerine yerleşiyor

Malatyada depremzedeler köy evlerine yerleşiyor

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#Malatya#Deprem#Köy Evi

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