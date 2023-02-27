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Malatya'da deprem anından yeni görüntüler

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#Deprem#Malatya#Deprem Anı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 10:54

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve etkilediği Malatya'daki deprem anına ait yeni mobese görüntüleri ortaya çıktı.

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin etkilediği iller arasında yer Malatya'da deprem anına ait yeni mobese görüntüleri ortaya çıktı.

Malatyada deprem anından yeni görüntüler

Görüntülerde kentin farklı notalarında binaların çökme anı ve insanların kaçışma anı, Sanayi Kavşağı’nda bir otelin çökmesi, Taştepe kavşağı ve Valilik binası önündeki meydanda deprem sırasında sokakta olanların sarsıntının şiddetiyle panikleyerek kaçması yer alıyor. Aynı zamanda Yeni Cami ve Büyük Otel'in yıkılması, Aslant Caddesi'nde bir binanın yıkılması da görüntülerde var. Öte yandan görüntülere, ikinci depremde enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları, insanların panikle enkaz üstünden kaçması ve birbirlerine sarıldığı yansıdı. 

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Malatyada deprem anından yeni görüntüler

Spor Toto 1’inci Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın kaldığı otelin yıkılma anı da görüntülerde yer alıyor. Yıldız Tepe’deki mobese kameralarında ise şehrin genel görüntüsü ve toprak kaydığı görülüyor

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#Deprem#Malatya#Deprem Anı

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