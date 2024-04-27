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Malatya'da dehşet! Polis memuru, arazi kavgasında ağabeyini öldürdü

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#Malatya#Cinayet#Polis Memuru
Malatyada dehşet Polis memuru, arazi kavgasında ağabeyini öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 14:56

Malatya'da polis memuru İbrahim Ergin ile ağabeyi Mehmet Ergin (44) arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgada polis memuru İbrahim Ergin, ağabeyini beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.

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Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Eğinli Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi meselesi nedeniyle 2 kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Ergin, beylik tabancası ile ağabeyi Mehmet Ergin'e ateş etti.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzenine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Mehmet Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ergin'in cansız bedeni, Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan İbrahim Ergin ise kısa sürede jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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#Malatya#Cinayet#Polis Memuru

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