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Malatya’da dehşet: Hamile eşini öldürüp intihar etti

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#Malatya#Cinayet#Hamile
Malatya’da dehşet: Hamile eşini öldürüp intihar etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 04:30

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde hamile eşini silahla başından vurarak öldüren şahıs aynı silahla intihar etti.

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Olay, 01.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kiraz Sokak içerisinde iki katlı müstakil bir evde yaşayan K.K. ile eşi Esengül Korkmaz arasında ailevi bir mesele yüzünde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından K.K. tabancayla eşini başından vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Esengül Korkmaz olay yerinde, ağır yaralanan K.K. ise kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Eşinin silahından çıkan kuşunla hayatını kaybeden üç çocuk annesi Esengül Korkmaz’ın hamile olduğu ve bir süre de kadın sığınma evinde kaldığı öğrenildi. Talihsiz kadının cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından K.K.’nin cenazesi ise hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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#Malatya#Cinayet#Hamile

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