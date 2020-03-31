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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2020 - 16:26,Son Güncelleme:/

Malatya'da çarşı içinde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

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Malatya'da çarşı içinde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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MALATYA'da, aralarında husumet olan iki grup arasında, çarşı içinde çıkan kavgada, av tüfeğiyle vurulan 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Dabakhane Mahallesi'ndeki Bakırcılar Çarşısı'nda meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup, çarşı içinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tarafların tartışması, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Birbirine av tüfeğiyle ateş eden gruptakilerden Mahmut Aydın ve 3 arkadaşı, saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbarla çarşıya gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu kritik olan Mahmut Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kavgaya karışan ve ismi açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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