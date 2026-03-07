×
Gündem Haberleri

Malatya'da cami inşaatında göçük: 1 kişi yaralandı

Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2026 12:57

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde restorasyon çalışmaları devam eden cami inşaatında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Yenihamam Mahallesi'nde restorasyonu devam eden tarihi Çınarlı Camisi'nin inşaatında meydana geldi. İnşaatta bilinmeyen nedenle göçük oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasında, ismi öğrenilemeyen işçi, bulunduğu yerden çıkarılıp ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kameralara da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, eski Bakırcılar Çarşısı içerisinde bulunan TOKİ şantiye alanındaki tarihi Çınarlı Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında bir duvarda göçük meydana geldiği belirtildi.

Göçük esnasında şantiye şefi olarak görev yapan ve yaralanan Z.A'nın (36) olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı anlatılan açıklamada, olayın ardından bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedildi.

