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AA
Haber Giriş: 30.07.2020 - 18:57,Son Güncelleme:

Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı

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Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsal Yenice Mahallesi'nde yapılan sokak düğünü sonrası bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında mahallede 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

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