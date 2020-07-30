AA
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Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsal Yenice Mahallesi'nde yapılan sokak düğünü sonrası bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında mahallede 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.
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