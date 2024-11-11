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Malatya'da binanın tadilatında iskele çöktü: 2 can kaybı

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#Malatya#İnşaat#İşçi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 12:07

Malatya'da, depremde hasar gören 11 katlı binanın tadilatı nedeniyle kurulan iskelenin çökmesi sonucu, 2 işçi yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Olay, sabah saatlerinde, Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar alan 11 katlı binanın tadilatını yapan işçilerin kullandığı 6'ncı kattaki iskele, bilinmeyen nedenle çöktü. İskeleyle birlikte işçiler Mücahit Dülek (29) ve Salih Celayir (30) de düştü. Diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde Dülek ve Celayir'in hayatını kaybettiği belirlendi. İşçilerin cenazeleri olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)

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#Malatya#İnşaat#İşçi

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