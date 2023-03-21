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Malatya'da, binanın depremde yıkılma anı kamerada

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#MALATYA#Deprem#Afad
Malatyada, binanın depremde yıkılma anı kamerada
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 13:13

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde, Malatya'da 5 katlı bir apartmanın yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, park halindeki otomobiller beşik gibi sallanırken, 5 katlı bir apartmanın çöktüğü, sokaktaki vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü.

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Kahramanmaraş merkezli saat 4.17'de 7.7 büyüklüğündeki depremde Malatya’da ağır hasar alan binalar, aynı gün saat 13.24'teki 7.6 büyüklüğündeki depremle yerle bir oldu. O binalardan biri de Battalgazi ilçesi Kavaklıbağ Mahallesi Leblebici Sokak'taki 5 katlı apartman oldu.

İlk depremin ardından daire sahiplerinin tahliye ettiği ağır hasarlı binanın çökme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki otomobiller beşik gibi sallanırken, sokaktaki vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Bu sırada 5 katlı bina kısa sürede yerle bir oldu, ortalığı toz bulutu kapladı. Bazı vatandaşlar, binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. (DHA)

 

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#MALATYA#Deprem#Afad

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