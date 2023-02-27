Malatya'da binaların yıkılma anı cep telefonu kamerasında!

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem, çevre illerde de hissedilirken, kentte bazı hasarlı binaların yıkıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından 11 ili etkilendiği bölgede artçılar sürerken, bir deprem haberi daha geldi. Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD'ın verilerine göre, saat 12.04'te meydana gelen deprem, 6.96 kilometre derinlikte gerçekleşti. Paniğe neden olan deprem, çevre illerde de hissedildi. İl merkezinde hasarlı bir binanın yıkıldığı, Yeşilyurt ilçesinde de ağır hasarlı bazı binaların yıkıldığı belirtilirken, şu ana kadar can kaybı bilgisi gelmediği bildirildi.

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FUAT OKTAY: HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Malatya Yeşilyurt’ta meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz. Ekiplerimiz tarama çalışmalarına devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"MALATYA TOZ İÇİNDE"

Malatya'daki 5.6'lık depremde yıkılan binalar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde şehrin farklı noktalarında yıkılan binalardan toz bulutu yükseldiği görülüyor. Görüntüleri çeken vatandaş, yaşadığı anları "az önce kuvvetli bir deprem daha oldu.Yıkılan binaları görüyorsunuz. Malatya merkezi toz içinde, doğudan batıya doğru çekiyorum. Herhalde artçılar ile de şehrin kalanı yok olacak." sözleri ile paylaştı.

Öte yandan başka vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde ise yaşanılan panik dolu anlar gözler önüne serildi.

ELAZIĞ'DA DEPREM ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır, Elazığ ve Mardin’de de hissedildi. Depremle birlikte insanlar binalardan dışarı çıkarken, Elazığ’da yerel bir televizyon kanalının çalışanlarının depremle birlikte bina dışına koşma anları güvenlik kamerasına yansıdı