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MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 31.08.2020 - 13:28 | Son Güncelleme:

Malatya'da bin 460 kök Hint keneviri ele geçirildi

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Malatya'da bin 460 kök Hint keneviri ele geçirildi
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MALATYA'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda bin 460 kök Hint keneviri ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesine bağlı Duranlar Mahallesi'ndeki 3 bahçede Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma, belirlediği adreslere baskın yaptı. 3 bahçede toplam bin 460 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İsimleri açıklanmayan 3 şüpheli, gözaltına alınarak, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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