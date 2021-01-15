MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMalatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
GeriGündem Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 21:59 | Son Güncelleme:

Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
Abone Olgoogle-news

Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Aslanbey Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan M.A, O.A. ve M.A, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polisin kavgaya karışanların yakalanması için çalışmaları sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle