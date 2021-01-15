Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Aslanbey Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.



Kavgada yaralanan M.A, O.A. ve M.A, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



Bölgede güvenlik önlemi alan polisin kavgaya karışanların yakalanması için çalışmaları sürüyor.