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MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 14.09.2020 - 12:02 | Son Güncelleme:

Malatya'da başhekimin Covid-19 testi pozitif çıktı

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Malatya'da başhekimin Covid-19 testi pozitif çıktı
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MALATYA Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk’ün Covid-19 testi pozitif çıktı.

Prof. Dr. Aktürk, koronavirüse yönelik çeşitli semptomlar hissetmesi üzerine başhekimliğini yürüttüğü hastanede Covid-19 testi yaptırdı. Yapılan test sonucu pozitif çıkan Aktürk'ün genel durumu iyi olduğu için evde tedavisine başlandı. Evinde 14 gün süreyle karantinada kalacak olan Başhekim Aktürk'ün rahatsızlığına ilişkin hastaneden yapılan açıklamada da, "Başhekimimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

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