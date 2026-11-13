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Malatya'da askeri helikopter kazasında 4 askerimiz şehit oldu! Görgü tanığı o anları anlattı...

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#Malatya#Askeri Helikopter Kazası#Şehit Askerler
Malatyada askeri helikopter kazasında 4 askerimiz şehit oldu Görgü tanığı o anları anlattı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2026 11:38

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde dün akşam S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. 4 askerin şehit olduğu askeri helikopter kazasının ardından bölgede enkaz inceleme çalışmaları sürerken, kazaya evinin yakınında tanık olan mahalle sakini o anları anlattı.

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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde, dün akşam saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Meydana gelen kazada helikopterde bulunan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu. 

Öte yandan askeri helikopterle ilgili başlatılan soruşturmada bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Soruşturma çerçevesinde ekiplerin enkaz alanındaki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarından itibaren çalışmalarına hız veren çok sayıda ekip, enkaz alanında detaylı olay yeri incelemesi yapıyor.

Malatyada askeri helikopter kazasında 4 askerimiz şehit oldu Görgü tanığı o anları anlattı...

Olayla ilgili soruşturma ve geniş çaplı incelemeler devam ediyor.

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına tanık olan mahalle sakini yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Yeşilyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen helikopter kazasının ardından bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, Topsöğüt Mahallesi sakini Bekir Karaca, kazanın yaşandığı anlarda yaşadıklarını anlattı.

Malatyada askeri helikopter kazasında 4 askerimiz şehit oldu Görgü tanığı o anları anlattı...

Evinde oturduğu sırada aniden büyük bir ses duyduklarını belirten Karaca, sesin hemen ardından evlerinin pencerelerine kadar ulaşan alevler gördüklerini söyledi. Bölgenin sürekli helikopterlerin geçtiği ve eğitim uçuşlarının yapıldığı bir alan olduğunu ifade eden Karaca, helikopterlerin geçişi sırasında evlerin pencerelerinin dahi sallandığını kaydetti.
Malatyada askeri helikopter kazasında 4 askerimiz şehit oldu Görgü tanığı o anları anlattı...

Kaza anında dışarı çıktıklarını ve helikopterin düştüğünü öğrendiklerini anlatan Karaca, olay yerine yaklaşamadıkları için gelişmeleri uzaktan takip ettiklerini belirtti.
Malatyada askeri helikopter kazasında 4 askerimiz şehit oldu Görgü tanığı o anları anlattı...

Mahalle sakinlerinin yardım etmek amacıyla olay yerine koştuğunu, müdahale edebilecekleri bir durum olmadığını ifade eden Karaca, bölgede helikopter hareketliliğinin sık yaşandığını söyledi.

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#Malatya#Askeri Helikopter Kazası#Şehit Askerler

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