Malatya'da askeri helikopter kazasında 4 asker şehit oldu... Kaza hangi ihtimaller sebep oldu? Uzman isim CNN Türk'e konuştu

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde helikopter kaza kırıma uğradı.

Bölgeye ekipler sevk edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, ''Malatya’da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur'' dedi.

4 Mehmetçiğin şehit olduğu kazaya sebep olabilecek nedenleri CNN Türk canlı yayınında değerlendiren Bahçeşehir Üniversitesi Pilotaj Bölüm Başkanı Tolga İnan, hava ve rüzgar şartlarını değerlendirildiğinde kazaya meteorolojik bir hadisenin neden olmadığını söyledi.

İnan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"DÜŞÜK GÖRÜŞ, HAVA KOŞULU VE RÜZGAR SIKINTILI GÖRÜNMÜYOR"

Burada en temel sebep ya mekanik ve teknik arıza, ya da elektrik tellerine çarparak helikopterin hakimiyetinin kaybolması olarak değerlendirebiliriz. Düşük görüş, hava koşulu ve rüzgar sıkıntılı görünmüyor. Ya teknik-mekanik bir arıza yaşandı kalkış anında ya da elektrik tellerine çarpma meydana geldi. Potansiyel sebep olarak bunları söyleyebiliriz.

Haberin Devamı

"HELİKOPTERLERDE YAŞ DEĞİL, BAKIM ÖNEMLİ"

Yani 30 yaşın üzerinde de olsa her zaman deriz uçaklarda, helikopterlerde, temelde hava araçlarında yaş önemli değildir. Bakımlı olması önemlidir. Bakımlı olduğu müddetçe 60-70 yılda kullanılabilir. Ki tüm dünyada askeriyede uçaklarda, helikopterlerde sivil havacılığa göre genelde daha yaşlı olur. Ancak bu helikopterin kötü olduğunu asla ve asla göstermez. Skorsky çok kullanılan çok iyi bir helikopterdir. Geçmişte çok kazaya uğraması çok kullanıldığından kaynaklıdır. Ne kadar çok kullanılırsa dolayısıyla kaza oranı da ona göre artar.

"TEK MOTOR ARIZASI DÜŞÜŞ ANLAMINA GELMİYOR"

Ancak biz S-70 Black Hawk ailesi diyelim, böyle sınıflandıralım. Orta sınıf, çok maksatlı, çift motorlu bir helikopter ailesi. İki tane tüm gün motor kullanır. Görev konfigürasyonuna bağlı olarak da personel taşıma, ikmal, dış yük, arama kurtarma birçok görevde kullanılabilir. Dört palalı ana rotor ve dört palalı kuyruk rotoru üzerine kurulmuştur. Ancak çift motorlu olması tek bir motorun arızasının otomatik olarak düşüş anlamına gelmediği anlamına da gelir. Bu nedenle yani motorların gücü ana dişli üzerinden ana rotora aktarılır, kuyruk rotoruna da aktarma sistemi üzerinden güç iletilir. Bu sistemde bir sıkıntı olması doğrultusunda da bir şekilde mekanik veya teknik arıza oluşabilir. Helikopteri ben bu şekilde sınıflandırabilirim.

Haberin Devamı

"HELİKOPTERLERDE GENELDE KARA KUTU DA BULUNUR"

Ancak 15 kişiye kadar, yani 4 mürettebat, 11 kişi olmak üzere 15'e kadar taşıma kapasitesine sahiptir. 9 koltuk kapasitesi üstünde olduğu ve 5.000 kg'ın üstünde olduğu, bu helikopterlerde genelde kara kutu da bulunur. Ki 2015 yılında yapılan bir operasyonda Skorsky'lere kara kutu yerleştirilmişti. Fakat tabii ben olduğunu düşünsem de yüzde yüz olarak kesin vardır diyemeyiz. önce enkaz incelenir, enkaz incelendikten sonra kara kutudaki kokpit ve uçuş veri kayıtları analiz edilir ve en sonunda zaten kaza kırım heyetinin nihai raporu bize sebebini söyler. Ama helikopter çok kullanılan iyi bir helikopterdir.