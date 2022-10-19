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Malatya'da asgari ücretle çalışan işçiye 'Kazı Kazan'dan 1 milyon TL çıktı

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#MALATYA#Kazıkazan#İkramiye
Malatyada asgari ücretle çalışan işçiye Kazı Kazandan 1 milyon TL çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 10:30

Malatya'da bir mağazada asgari ücretle çalışan 32 yaşındaki işçi, 20 TL'ye aldığı Kazı Kazan kuponuyla 1 milyon TL ikramiye kazandı.

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Hamidiye Mahallesi'nde bir giyim mağazasında asgari ücretle çalışan ve 1 ay önce evlendiği öğrenilen kişi, 17 Ekim'de iş yerinin olduğu bölgedeki bayiden 20 TL vererek, '20'ye Katla' adı verilen Kazı Kazan kuponunu aldı.

Kuponu kontrol eden talihli, 1 milyon TL'lik ikramiyenin kendisine çıktığını fark etti. Talihli daha sonra teyit için bayiye gitti. Bayi işletmecisi Can Ulaş Yaylagül, ikramiyenin kendisine çıktığını doğruladı. Can Ulaş Yaylagül, "1 milyon TL ikramiye çıkan müşterimizi tebrik ederiz.

Malatyada asgari ücretle çalışan işçiye Kazı Kazandan 1 milyon TL çıktı


Müşterimiz asgari ücret ile çalışan bir işçiydi. Geçen ay evlenmişti ve borcu vardı. 'Ağabey, çok sevindim' dedi. Arada gelip, Kazı Kazan oynuyordu. İhtiyacı olan biriydi; ikramiyenin çıkmış olmasına biz de sevindik" dedi.

Malatyada asgari ücretle çalışan işçiye Kazı Kazandan 1 milyon TL çıktı

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#MALATYA#Kazıkazan#İkramiye

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