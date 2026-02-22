×
Malatya'da altyapı çalışmaları sırasında göçük; 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2026 16:58

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı tamamlanan konut inşaatları için devam eden altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

 

JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bu sırada Enver T. ile ismi öğrenilemeyen bir işçi, toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

2 İŞÇİ, EKİPLERİN ÇALIŞMASI İLE ÇIKARILDI

Toprak altında kalan 2 işçi, ekiplerin çalışması ile çıkarıldı. Enver T. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; diğer işçi de Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor. 

#Malatya#Doğanyol#Altyapı Çalışmaları

