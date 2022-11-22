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Malatya’da akrabasında silahlar konuştu! 1 kişi hayatını kaybetti

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#Malatya#Silahlı Kavga#Cinayet
Malatya’da akrabasında silahlar konuştu 1 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 19:26

Malatya’da akrabası tarafından silahla vurulan 46 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi T.Y. olaydan bir saat sonra suç aletiyle birlikte yakalandı.

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Olay, 16.30 sıralarında Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Çirikpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan akraba oldukları ileri sürülen Selim Y. (46) ile T.Y. (34), Turgut Temelli Caddesi üzerinde karşılaştı.

Karşılaşma sonrasında T.Y. tarafından silahla açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet alan Selim Y. yaralanırken, şüpheli ise kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 5 adet boş kovan bulurken, hastanede tedavi altına alınan Selim Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi T.Y. olaydan bir saat sonra suç aletiyle birlikte yakalandı.

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Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

 

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#Malatya#Silahlı Kavga#Cinayet

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