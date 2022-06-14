Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Malatya'da akıllara durgunluk veren olay! 'Emeğim çok' deyip onlarca kayısı ağacını kökünden söktü

#Malatya#Kayısı#Ağaç

Malatya'da yıllar önce sattığı kayısı bahçesinde hak iddia ettiği ileri sürülen bir kişi, "emeğim çok" dediği onlarca ağacı kepçe ile kökünden söktü.

Haberin Devamı

Malatya'da kayısı üreticileri yeni dönem hasat için gün sayarken, Akçadağ ilçesine bağlı Sahilköy Mahallesi'nde ise akıllara durgunluk veren bir hadise yaşandı. Son beş yılda birçok defa el değiştiren son olarak Hayri Taş'ın satın aldığı kayısı bahçesinde bulunan 30 kayısı ağacı, üzerindeki meyveler ile birlikte kökünden söküldü.

Malatyada akıllara durgunluk veren olay Emeğim çok deyip onlarca kayısı ağacını kökünden söktü

GÖRÜNCE GÖZLERİNE İNANAMADI

Bahçenin eski sahiplerinden H.B.'nin "emeğim çok" diyerek ağaçları yerinden söktüğünü ileri sürülen Hayri Taş, "Kayısı bahçesi 5 yıl önce H.B.'ye aitti, kendi bahçeye bakıyordu. Ama her yıl bir kişiye sattı. Halen emeğim var diyor. Tapusu yok. Daha önce bir tartışmamız da olmadı. Sabah bahçeye geldiğimde ağaçları devrilmiş vaziyette gördüm. 30 ağaç kepçe ile kökünden sökülmüş. Jandarma geldi inceleme yaptı. Hakkında suç duyurusunda bulundum" dedi.

Malatyada akıllara durgunluk veren olay Emeğim çok deyip onlarca kayısı ağacını kökünden söktü

Haberin Devamı

"TÜM AĞAÇLAR KÖKÜNDEN SÖKÜLMÜŞ"

Bahçeyi kiralayan Şevki Soner Durhan ise "Kömekavak Mahallesi'nde bahçe satın aldık, bir de komşumuzdan bahçe kiraladık. Sabah geldik bütün ağaçlarımızı kepçe ile kökünden sökmüşler. Soruşturduk, bahçenin daha önceki sahibi olan H.B. isminde bir şahıs ağaçları sökmüş gitmiş. Jandarmaya haber vererek şikâyetçi olduk" diye konuştu.

Malatyada akıllara durgunluk veren olay Emeğim çok deyip onlarca kayısı ağacını kökünden söktü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Malatya#Kayısı#Ağaç

BAKMADAN GEÇME!

Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor! Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

#Kevin M. Cahill
1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu | Kronik bir hastalık sürecine girebilir

1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu? | 'Kronik bir hastalık sürecine girebilir'

#Sağlık
‘Turuncu tehlike’nin etkisi her geçen gün artıyor ‘Artık toz fırtınaları yeni normalimiz

‘Turuncu tehlike’nin etkisi her geçen gün artıyor! ‘Artık toz fırtınaları yeni normalimiz'

#Toz Fırtınaları

BAKMADAN GEÇME!

Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor! Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

#Kevin M. Cahill
1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu | Kronik bir hastalık sürecine girebilir

1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu? | 'Kronik bir hastalık sürecine girebilir'

#Sağlık
‘Turuncu tehlike’nin etkisi her geçen gün artıyor ‘Artık toz fırtınaları yeni normalimiz

‘Turuncu tehlike’nin etkisi her geçen gün artıyor! ‘Artık toz fırtınaları yeni normalimiz'

#Toz Fırtınaları