×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Malatya'da akılalmaz olay! "Bizim arazimiz" diyerek refüjü traktörle sürdü, kavşağa konteyner koydu

Güncelleme Tarihi:

#Malatya#Sefa Boztepe#Kamulaştırma
Malatyada akılalmaz olay Bizim arazimiz diyerek refüjü traktörle sürdü, kavşağa konteyner koydu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 12:08

Malatya-Sivas kara yolu Yazıhan ilçe girişinde ailesine ait araziden kamulaştırma yapılmadan yol geçirildiğini öne süren Sefa Boztepe, kavşaktaki refüjü traktörle sürüp konteyner yerleştirdi. Resmi kayıtlarda yol olduğu belirlenen alandaki konteyner zabıta ekiplerince kaldırılırken, Boztepe hakkında iki ayrı suçtan adli soruşturma açıldı ve idari para cezası uygulandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Malatya-Sivas kara yolu Yazıhan ilçe girişinde ailesine ait araziden yol geçirildiğini ancak kendilerine kamulaştırma bedeli ödenmediğini iddia eden Sefa Boztepe, dün tapulu arazileri olduğunu söyleyerek, kavşakta refüjü traktörle sürüp, etrafını çevirdi.

Malatyada akılalmaz olay Bizim arazimiz diyerek refüjü traktörle sürdü, kavşağa konteyner koydu

Burada 9 bin 762 metrekarelik alanın ailesine ait olduğunu öne süren Boztepe, bir de konteyner yerleştirdi. Kendilerine muhatap bulamadıklarını öne süren Boztepe, “Alanımızı yeniden arpa, buğday gibi ürünler ekerek tarım arazisi olarak kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Malatyada akılalmaz olay Bizim arazimiz diyerek refüjü traktörle sürdü, kavşağa konteyner koydu

Haberin Devamı

Bunun üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, alanın resmi kayıtlarda 'yol niteliğinde' olduğu belirlendi. Kavşağa yerleştirilen konteyner, Yazıhan Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırılarak yediemin otoparkına çekildi.

Malatyada akılalmaz olay Bizim arazimiz diyerek refüjü traktörle sürdü, kavşağa konteyner koydu

Yol güvenliğini tehlikeye düşüren eylem nedeniyle Yazıhan Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Malatyada akılalmaz olay Bizim arazimiz diyerek refüjü traktörle sürdü, kavşağa konteyner koydu

Boztepe hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 154'üncü maddesi uyarınca 'Hakkı olmayan yere tecavüz' ve 184'üncü maddesi uyarınca 'İmar kirliliğine neden olma' suçlarından adli işlem yapıldı.

Malatyada akılalmaz olay Bizim arazimiz diyerek refüjü traktörle sürdü, kavşağa konteyner koydu

Ayrıca Sefa Boztepe hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Gözden KaçmasınEv temizler gibi dip bucak oto yıkama: Kadın elinin değdiği araçlar pırıl pırılEv temizler gibi dip bucak oto yıkama: Kadın elinin değdiği araçlar pırıl pırılHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Malatya#Sefa Boztepe#Kamulaştırma

BAKMADAN GEÇME!